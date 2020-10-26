Муфтий Чечни назвал президента Франции террористом номер один в мире

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26 октября 2020, 22:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Салах-Хаджи Межиев. Фото: сайт ДУМ ЧР

Муфтий Чеченской республики, советник главы региона Салах-Хаджи Межиев выступил с заявлением «в связи с поручением президента Франции Эмманюэля Макрона повесить карикатуры на пророка Мухаммада на все правительственные здания страны».

Межиев заявил, что Макрон, преследуя западные либеральные взгляды на все, «ушел далеко от общечеловеческих ценностей». Духовный лидер Чечни отметил, что Макрон – это лицо Запада, где неприемлемы традиционные ценности, тем более ислам.

«Макрон, ты являешься террористом номер один в мире, враг человечества, враг всех мусульман, который не имеет никаких нравственных устоев и ценностей», – заявил глава Духовного упраыления Чечни.

По его словам, руководство Франции своими руками разжигает межнациональную и межрелигиозную рознь.

Ранее сообщалось, что президент Турции призвал граждан Турции бойкотировать французские товары.