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Эрдоган призвал граждан Турции бойкотировать французские товары

, 17:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Эрдоган призвал граждан Турции бойкотировать французские товары
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: kremlin.ru

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал граждан страны отказаться от покупок произведенных во Франции товаров.

Так турецкий лидер отреагировал на высказывания президента Франции об исламе после теракта в парижском пригороде, где 18-летний исламист убил школьного учителя.

Сначала Эрдоган заявил, что Макрон «нуждается в лечении психических расстройств», а затем призвал население не покупать французские товары.

«Как во Франции говорят «не покупайте турецкие товары», так же и я обращаюсь к своей нации – не покупайте французские товары», – заявил Эрдоган.

ДВа

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