В Кремле прокомментировали высказывание главы Чечни Кадырова в адрес французского президента Макрона

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28 октября 2020, 18:40 [ «Аргументы Недели» ]

Только президент страны может определять внешнюю политику России. У глав регионов таких полномочий нет. Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, во вторник, 27 октября, призвал президента Франции Эммануэля Макрона "прекратить нападки на веру" после его высказываний о религии и не устраивать провокации.

Кадыров раскритиковал французского президента за поддержку карикатур на пророка Мухаммеда. По убеждению чеченского лидера, "поддерживая провокации", Макрон намеком "призывает мусульман совершать преступления".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя призыв главы Чечни к президенту Франции, напомнил, что российским "законодательством предусмотрена главенствующая роль президента в определении внешней политики страны, главы субъектов не могут заниматься внешней политикой, не формируют внешнюю политику, не определяют ее, не принимают каких-либо решений". Песков призвал ориентироваться на линию, которая формируется главой государства".

Во Франции 16 октября был убит учитель, ранее на уроке показавший детям карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные журналом Charlie Hebdo. Подозреваемый в убийстве установлен.

Макрон после убийства учителя заявил, что власти Франции "развернут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций".