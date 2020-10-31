Нурмагомедов резко высказался в отношении Макрона

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31 октября 2020, 07:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Хабиб Нурмагомедов, Instagram

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал инцидент с оскорблением чувств верующих во Франции, в частности карикатуры на Пророка Мухаммеда, на примере которых изучали свободу слова в школе.

Нурмагомедов опубликовал фотографию французского лидера Эммануэля Макрона с отпечатком от обуви на лице и обвинил в оскорблении чувств полутора миллиардов мусульман по всему миру. По его словам, он и его последователи совершают подобные поступки, выступая «под лозунгом свободы слова». Нурмагомедов считает, что их лица должны быть обезображены, а сами они - унижены.

«Мы - мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жен и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными», - высказал он.