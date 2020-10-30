Мусульмане России призвали французских единоверцев законно бороться с нападками на веру

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30 октября 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели» ]

флаг Франции, фото: pixabay.com

Духовное управление мусульман России (ДУМ РФ) призвало французских единоверцев не совершать противоправных поступков, дискредитирующих ислам, а использовать законные способы борьбы с оскорблением чувств верующих, например, с карикатурами на пророка Мухаммеда.

«К сожалению, эти преступные деяния самозваные "защитники ислама" проводят под лозунгами защиты религии. От их зверских поступков страдает не только имидж нашей религии, но под угрозой оказываются и жизни представителей разных сообществ», - говорится в заявлении на сайте.

В документе также сказано, что «провокационная деятельность по размещению карикатур на пророков и посланников Божьих» способствует «взрывному росту террористической активности и последующим актам исламофобии в европейских странах».

ДУМ РФ считает, что решить подобные вопросы можно следующими способами: французское государство принимает законы, запрещающие оскорбление чувств верующих, как это произошло в России; мусульмане Франции и ЕС через суды привлекают авторов и распространителей карикатур к уголовной и административной ответственности.

«Мы призываем французских мусульман проявлять свою активную гражданскую позицию во время выборов президента и парламента республики, чтобы многие миллионы голосов этого сообщества позволили их избранникам менять и принимать законы в интересах верующих», - высказали они, отметив, что большинство мусульман – граждан Франции «желает разрядить обстановку путем грамотных, юридически выверенных шагов».