Во Франции задержали подозреваемого в причастности к атаке в Ницце
30 октября 2020, 11:15[ «Аргументы Недели» ]Источник: BFMTV
Утром в пятницу стало известно, что во Франции задержали 47-летнего мужчину, который, согласно предварительным данным, мог контактировать с совершившим нападение на людей в Ницце в минувший четверг.
Предполагается, что задержанный человек общался с преступником незадолго до атаки во французском городе.
Напомним, 29 октября злоумышленник набросился с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, еще несколько получили ранения. Мэр города Кристиан Эстрози и лидер Франции Эммануэль Макрон назвали случившееся терактом.
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