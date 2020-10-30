Во Франции задержали подозреваемого в причастности к атаке в Ницце

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30 октября 2020, 11:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: BFMTV

место нападения в Ницце, Norbert Scanella via www.imago-i/www.imago-images.de

Утром в пятницу стало известно, что во Франции задержали 47-летнего мужчину, который, согласно предварительным данным, мог контактировать с совершившим нападение на людей в Ницце в минувший четверг.

Предполагается, что задержанный человек общался с преступником незадолго до атаки во французском городе.

Напомним, 29 октября злоумышленник набросился с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, еще несколько получили ранения. Мэр города Кристиан Эстрози и лидер Франции Эммануэль Макрон назвали случившееся терактом.