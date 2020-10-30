Одной из жертв теракта в Ницце стала уроженка Бразилии

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30 октября 2020, 09:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

место нападения в Ницце, Norbert Scanella via www.imago-i/www.imago-images.de

Одной из жертв нападения вооруженного человека на прихожан собора Нотр-Дам в центре Ниццы накануне стала гражданка Бразилии. Соответствующую информацию предоставили в пятницу в МИД страны.

В пресс-службе МИД Бразилии с сожалением констатировали, что одной из жертв атаки в Ницце в минувший четверг стала 44-летняя уроженка страны, мать троих детей, которая проживала во Франции.

В ведомстве отметили, что бразильский президент Жаир Болсонару от имени всего народа выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшей женщины, а также родственникам других жертв, властям и жителям Франции.