Одной из жертв теракта в Ницце стала уроженка Бразилии
30 октября 2020, 09:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Одной из жертв нападения вооруженного человека на прихожан собора Нотр-Дам в центре Ниццы накануне стала гражданка Бразилии. Соответствующую информацию предоставили в пятницу в МИД страны.
В пресс-службе МИД Бразилии с сожалением констатировали, что одной из жертв атаки в Ницце в минувший четверг стала 44-летняя уроженка страны, мать троих детей, которая проживала во Франции.
В ведомстве отметили, что бразильский президент Жаир Болсонару от имени всего народа выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшей женщины, а также родственникам других жертв, властям и жителям Франции.
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