Познер считает, что после теракта в Ницце власти Франции должны начать высылку мигрантов

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30 октября 2020, 07:53 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Познер, Alexander Keltik/Russian Look

Знаменитый журналист и телеведущий Владимир Познер, который имеет французское гражданство, предложил принять жесткие меры в отношении мигрантов во Франции после теракта, совершенного накануне в Ницце.

Познер в рамках разговора с Радио Sputnik заявил, что после случившегося считал бы необходимым немедленно "собрать пять тысяч эмигрантов", на которых имеется досье в полиции, и выслать их "обратно в Алжир. Телеведущий заметил, что власти Франции должны озвучить свой принцип, согласно которому за каждого пострадавшего или убитого француза будут высылаться мигранты.

По мнению Владимира Познера, если французские власти не пойдут на эти меры, то в конце концов взбунтуются рядовые граждане. Журналист, однако, признал, что столь жесткая позиция вызовет активную критику союзников Франции по ЕС.