У совершившего теракт в Ницце мужчины нашли нож, два мобильных телефона и Коран
30 октября 2020, 07:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
У мужчины, который накануне совершил нападение на людей в церкви в Ницце, обнаружили нож, Коран и два мобильных телефона. Об этом заявил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар.
В рамках пресс-конференции Рикар заметил, что было найдено также орудие преступление – нож с 17-сантиметровым лезвием. Кроме того, внутри церкви, где было совершено нападение на прихожан, обнаружили оставленную злоумышленником сумку с личными вещами. Рядом с ней лежали два ножа, которыми террорист не стал пользоваться.
Уточняется, что жертвами атаки стали три человека: две женщины и один мужчина.
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