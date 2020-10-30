У совершившего теракт в Ницце мужчины нашли нож, два мобильных телефона и Коран

Аргументы Недели → В мире 13+

30 октября 2020, 07:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

полицейские на фоне церкви в Ницце, Norbert Scanella via www.imago-i/www.imago-images.de

У мужчины, который накануне совершил нападение на людей в церкви в Ницце, обнаружили нож, Коран и два мобильных телефона. Об этом заявил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар.

В рамках пресс-конференции Рикар заметил, что было найдено также орудие преступление – нож с 17-сантиметровым лезвием. Кроме того, внутри церкви, где было совершено нападение на прихожан, обнаружили оставленную злоумышленником сумку с личными вещами. Рядом с ней лежали два ножа, которыми террорист не стал пользоваться.

Уточняется, что жертвами атаки стали три человека: две женщины и один мужчина.