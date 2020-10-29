Макрон приказал вывести войска на улицы городов во Франции

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29 октября 2020, 19:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с места происшествия в Ницце, Serge Haouzi, globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 29 октября, приказал вывести войска на улицы городов по всей территории страны. МВД Франции созвало специальный оперативный штаб, - сообщает kp.ru.

Макрон провел экстренное заседание Совета безопасности Пятой республики. Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о введении плана по противодействию радикальным исламистам. Он будет распространяться на всю страну.

От трех до семи тысяч солдат будут размещены во французских городах. По версии экспертов, правительство усилит патрулирование улиц, будут взяты под контроль церкви, мечети и молельные дома, начнется проверка людей, которые фигурируют в списках как потенциально опасные и склонные к терроризму. По данным французской полиции, во Франции насчитывается не менее восьми тысяч радикальных исламистов. По информации Reuters, безопасность усилят также в школах.

Власти реагируют на активизировавшихся исламистов максимально оперативно после того, как с разницей в два часа сегодня в стране произошло два теракта.

В Ницце, по предварительной информации, 25-летний выходец из Туниса напал с ножом на людей в церкви. В результате погибли три человека. Женщину злодей обезглавил. По данным СМИ, во время атаки он выкрикивал «Аллаху акбар!»

Полиция задержала террориста. Он ранен и находится в госпитале.