Париж призвал Москву выступить с официальным осуждением угроз в адрес Франции
31 октября 2020, 17:09[ «Аргументы Недели» ]
Французское посольство в Москве всерьез обеспокоено угрозами в адрес государства и призывает российские власти официально выступить с их осуждением. Защиту для всех французских представительств в РФ просят усилить.
Заявление сделано в связи с митингами перед французскими посольствами в разных странах. "Мы уже проинформировали российские власти о возросшей террористической угрозе французским интересам после митингов перед посольствами Франции и нападения в Джидде", - отметили в дипведомстве.
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