Париж призвал Москву выступить с официальным осуждением угроз в адрес Франции

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31 октября 2020, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]

флаг Франции, фото: pixabay.com

Французское посольство в Москве всерьез обеспокоено угрозами в адрес государства и призывает российские власти официально выступить с их осуждением. Защиту для всех французских представительств в РФ просят усилить.

Заявление сделано в связи с митингами перед французскими посольствами в разных странах. "Мы уже проинформировали российские власти о возросшей террористической угрозе французским интересам после митингов перед посольствами Франции и нападения в Джидде", - отметили в дипведомстве.

Митрополит Волоколамский Иларион призвал запретить карикатуры на пророка Мухаммеда.