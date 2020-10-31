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31 октября 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели» ]

Митрополит Волоколамский Иларион, фото: eisk-eparh.ru

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал запретить карикатуры на пророка Мухаммеда и принять закон о защите прав верующих.

Митрополит Иларион высказал мнение, что неправильно отвечать на теракты поддержкой карикатур, оскорбляющих пророка Мухаммеда, и следует запретить такие карикатуры "во всех частях света". Он считает, что, судя по высказываниям после первого теракта, французы "недооценили существующей опасности", так как "речь шла о карикатурах на основателя ислама – это то, что оскорбляет миллионов приверженцев этой религии". Чувства верующих должны быть защищены законом о недопустимости богохульства и кощунства, сказал митрополит Иларион в программе "Церковь и мир".

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