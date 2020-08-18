Прилепин рассказал об избиении белорусским спецназом задержанных в Минске россиян: «Ребра кое-кому поломали»

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18 августа 2020, 07:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свобдная пресса

фото: Захар Прилепин, Nikolay Titov/ globallookpress.com

Белорусский спецназ жестоко избивал при задержании 33 россиян. «В Минске на наших пацанах уже в автобусе в буквальном смысле прыгали бойцы белорусского спецназа. Ребра кое-кому поломали. Хотя необходимости в этих прыжках не было ни малейшей».

Такое заявление сделал российский писатель и политик Захар Прилепин. Прилепин рассказал изданию «Свободная пресса», что «пожестче» велели поработать с теми людьми, о которых белорусские верхи точно знали, что они невиновны».

Писатель ранее сообщал, что среди задержанных в Минске россиян были несколько человек, которые воевали вместе с ним на юго-востоке Украины, в Донбассе.

Белоруссия уже вернула России 32 из 33 задержанных россиян, которых после задержания объявила «бойцами частной военной компании Вагнера». Один россиянин имеет также белорусское гражданство, его оставили в Белоруссии. В Минске подозревали, что группа россиян якобы планировала дестабилизировать обстановку в Беларуси перед выборами.



Прилепин также определил, когда «хитрый и опытный» белорусский президент Александр Лукашенко «слил свой шанс остаться у власти».

Сергей Гончаров, глава Международной ассоциации ветеранов подразделения «Альфа», считает, что Прилепин невольно сдал россиян. Александр Михайлов, генерал-майор ФСБ РФ в отставке, сделал аналогичный вывод по поводу подставы.