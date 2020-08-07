Ветеран «Альфы» обвинил Прилепина в «сдаче» задержанных в Белоруссии россиян Украине

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7 августа 2020, 13:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Писатель и политик Захар Прилепин, Nikolay Titov / globallookpress.com

Захар Прилепин невольно «сдал» Украине россиян, пойманных в Белоруссии по подозрению в планах дестабилизировать обстановку в стране. С таким обвинением в адрес писателя выступил Сергей Гончаров, глава Международной ассоциации ветеранов подразделения «Альфа».

Гончаров прокомментировал для НСН появившуюся на страницах прессы версию, согласно которой к задержанию граждан РФ причастны киевские спецслужбы. Собеседник журналистов не стал исключать данный вариант, при этом ветеран «Альфы» отметил, что вмешательство украинской стороны в ситуацию с россиянами, которое выразилось в запросе на их выдачу, во многом спровоцировали слова Захара Прилепина. Спустя некоторое время после задержания белорусскими силовиками «боевиков» писатель заявил, что часть из них участвовала в военных действиях в Донбассе на стороне самопровозглашенной ДНР.

Ранее сообщалось, что военкор Семен Пегов спрогнозировал вероятное начало Третьей мировой из-за ареста граждан РФ в Белоруссии.