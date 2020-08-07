Военкор предрек возможное начало Третьей мировой из-за задержанных в Белоруссии «российских боевиков»

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7 августа 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Белорусские власти, задержав «российских боевиков» под Минском, перешли все границы и спровоцировали столкновение интересов разных государств. Соответствующую точку зрения высказал Семен Пегов, отечественный военный корреспондент.

Журналист, выступивший некоторое время назад в эфире YouTube-канала «Маятник Фуко», назвал пойманных в соседнем государстве россиян «золотым политическим фондом». Из-за этих людей может вспыхнуть Третья мировая война, предсказал Пегов.

Ранее сегодня сообщалось, что в украинском экспертном сообществе спрогнозировали «полный аншлюс» Белоруссии в случае ввода на территорию этой страны войск Российской Федерации.