Украинский аналитик предрек «полный аншлюс» Белоруссии в случае ввода войск РФ
7 августа 2020, 10:28[ «Аргументы Недели» ]
Существует большая вероятность того, что Российская Федерация решит «аннексировать» Белоруссию, если в стране произойдет дестабилизация. С соответствующим прогнозом выступил Даниил Богатырев, украинский политический эксперт.
По словам аналитика, в случае ввода войск РФ «будет полный аншлюс» Белоруссии. Как предсказал Богатырев, местное население встретит российскую армию «с хлебом и солью». Данные социологических опросов свидетельствуют о том, что очень большой процент белорусов выступает за объединение с РФ, процитировал украинского эксперта интернет-ресурс «ПолитНавигатор».
Ранее на текущей неделе сообщалось, что Игорь Стрелков, бывший министр обороны непризнанной ДНР, назвал худший сценарий для отношений Москвы и Минска.
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