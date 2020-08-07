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Украинский аналитик предрек «полный аншлюс» Белоруссии в случае ввода войск РФ

, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский аналитик предрек «полный аншлюс» Белоруссии в случае ввода войск РФ
Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Существует большая вероятность того, что Российская Федерация решит «аннексировать» Белоруссию, если в стране произойдет дестабилизация. С соответствующим прогнозом выступил Даниил Богатырев, украинский политический эксперт.

По словам аналитика, в случае ввода войск РФ «будет полный аншлюс» Белоруссии. Как предсказал Богатырев, местное население встретит российскую армию «с хлебом и солью». Данные социологических опросов свидетельствуют о том, что очень большой процент белорусов выступает за объединение с РФ, процитировал украинского эксперта интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Игорь Стрелков, бывший министр обороны непризнанной ДНР, назвал худший сценарий для отношений Москвы и Минска.

ДЦ

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