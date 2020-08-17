Захар Прилепин определил, когда хитрый и опытный Лукашенко «слил свой шанс остаться у власти»

Аргументы Недели → В мире 13+

17 августа 2020, 16:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Захар Прилепин, фото: facebook.com/zaharprilepin

Писатель Захар Прилепин определил, когда «хитрый и опытный» белорусский президент Александр Лукашенко «слил свой шанс остаться у власти». По словам Прилепина, сейчас все видят, что происходят в Белоруссии.

Писатель рассказал, что несколько лет не может снять программу «Уроки русского». Он отметил, что ему «по-товарищески говорили всякий раз, мол, вот-вот Россия подпишет с ним договор о Союзном государстве, поэтому не надо Батьку злить». Прилепин, как он сам сказал в интервью «СП» и не хотел его злить, а хотел рассказать о том, что ждёт Белоруссию. Писатель напомнил, что несколько месяцев назад этот самый, многие годы готовившийся Союзный договор, Лукашенко сорвал. Напомнил Прилепин и про знаменитый монолог Лукашенко о том, что не хочет стоять перед Путиным на коленях.

«Собственно тогда он и слил свой шанс остаться у власти. Он искренне поверил, что всех переиграет. Ведь он такой хитрый, опытный», - пояснил Захар Прилепин.

Александра Лукашенко работники Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) встретили криками «Уходи!».

Президент Белоруссии в ходе беседы с рабочими и руководством предприятия заявил, что не собирается покидать пост главы государства под давлением, но готов передать полномочия только после принятия новой конституции.