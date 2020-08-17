Лукашенко заявил, при каком условии сможет передать полномочия президента Белоруссии

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17 августа 2020, 15:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tut.by

Александра Лукашенко работники Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) встретили криками «Уходи!».

Президент Белоруссии в ходе беседы с рабочими и руководством предприятия заявил, что не собирается покидать пост главы государства под давлением, но готов передать полномочия только после принятия новой конституции.

Видео встречи Лукашенко с рабочими опубликовал портал tut.by. Лукашенко прилетел на завод на вертолете, пообщался с рабочими в цехах и вышел к людям на улицу. Судя по видео, его встретили криками «Уходи!» Он ответил на вопрос о несправедливых выборах так: "Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет. Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (выборов) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все".

Лукашенко рассказал, что в настоящее время ведется работа над вариантами изменения Конституции Беларуси, которые предусматривают перераспределение властных полномочий.

"Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда", - подчеркнул Лукашенко.

Он признался, что "готов в этом плане поделиться президентскими полномочиями: «Но не под давлением и не через улицу»".