Белоруссией усиливается оперативное прикрытие границы с Россией

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29 июля 2020, 20:33 [ «Аргументы Недели» ]

граница, фото: gpk.gov.by

Государственный пограничный комитет Белоруссии по поручению Александра Лукашенко усилит оперативное прикрытие государственных границ, заявил госсекретарь Совета безопасности страны Андрей Равков.

Эти меры принимаются "в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе", отметил Равков. Будет усилен контроль за допуском в места проведения мероприятий, в том числе связанных с избирательной кампанией. По словам Равкова, "у задержанных людей четко прослеживаются определенные направления – снайперы, подрывники, айтишники. С учетом этого будет предпринят ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности".

В Минск начали стягивать колонны военной техники. Посольство РФ в Белоруссии получило от МИД республики официальное уведомление о задержании 32 россиян. Глава КГБ Белоруссии утверждает, что задержанные россияне состоят в ЧВК "Вагнер". Часть попавших в руки правоохранительных органов Белоруссии россиян воевала в Донбассе на стороне ДНР.