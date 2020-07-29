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Посольство РФ получило официальное уведомление о задержании в Минске 32 россиян

, 19:58 [ «Аргументы Недели» ]

Посольство РФ получило официальное уведомление о задержании в Минске 32 россиян
фото: флаг РФ, pixabay.com

Посольство РФ в Белоруссии получило от МИД республики официальное уведомление о задержании 32 россиян. Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии в среду, 29 июля.

«Посольством получено от главного консульского управления МИД Республики Беларусь официальное уведомление о задержании в республике 32 граждан России», - уточнили в ведомстве.

Ранее СМИ со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах сообщили, что в Минске задержали 32 боевиков иностранной частной компании «Вагнер» - российских граждан.

При этом президент Александр Лукашенко назвал задержание россиян «чрезвычайным происшествием». 

А писатель Захар Прилепин отметил, что среди них есть бойцы из его батальона.

БА

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