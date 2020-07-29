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В Минск начали стягивать колонны военной техники

, 20:08 [ «Аргументы Недели» ]

В Минск начали стягивать колонны военной техники
Минск, фото: pixabay.com

В окрестностях Минска, а также в самой белорусской столице замечено активное передвижение военных. В Минск въехали колонны с военнослужащими, а также военная техника. На сопровождающих машинах номера Витебской области.

Сообщается, что на трассе М1 военные установили палатки. Представители СМИ отмечают, что сейчас по всей территории страны перебрасывают внутренние войска, десантников и пограничников.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал во Дворце независимости срочное совещание с членами Совета безопасности.

Кадр: телеграм-канал NEXTA Live
НС

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