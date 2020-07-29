Глава КГБ Белоруссии утверждает, что задержанные россияне состоят в ЧВК «Вагнер»

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29 июля 2020, 19:50 [ «Аргументы Недели» ]

Валерий Вакульчик, фото: pravo.by

Председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Валерий Вакульчик утверждает, что задержанные в санатории под Минском российские граждане якобы являются членами "Частной военной компании Вагнера".

Вакульчик заявил об этом в ходе доклада Лукашенко на срочном совещании с членами Совета безопасности Белоруссии.

Лукашенко уточнил: "абсолютно точно установлено", что задержанные входят в компанию "Вагнер". "Да", - ответил Вакульчик.

Лукашенко назвал чрезвычайным происшествием задержание россиян в Белоруссии. Белорусский лидер поручил немедленно обратиться к России за разъяснениями.

В Белоруссии задержали бойцов ЧВК Malhama Tactical. Эту версию осторожно выдвигают люди, знакомые с мировым театром военных действий, сообщил корреспондент "АН".

Ксения Собчак посмеялась над кадрами оперативной съемки белорусских правоохранителей, продемонстрированных в эфире телеканала «Беларусь 1», на которых показано задержание российских граждан якобы из ЧВК Вагнера.