Глава КГБ Белоруссии утверждает, что задержанные россияне состоят в ЧВК «Вагнер»

Председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Валерий Вакульчик утверждает, что задержанные в санатории под Минском российские граждане якобы являются членами "Частной военной компании Вагнера".
Вакульчик заявил об этом в ходе доклада Лукашенко на срочном совещании с членами Совета безопасности Белоруссии.
Лукашенко уточнил: "абсолютно точно установлено", что задержанные входят в компанию "Вагнер". "Да", - ответил Вакульчик.
Лукашенко назвал чрезвычайным происшествием задержание россиян в Белоруссии. Белорусский лидер поручил немедленно обратиться к России за разъяснениями.
В Белоруссии задержали бойцов ЧВК Malhama Tactical. Эту версию осторожно выдвигают люди, знакомые с мировым театром военных действий, сообщил корреспондент "АН".
Ксения Собчак посмеялась над кадрами оперативной съемки белорусских правоохранителей, продемонстрированных в эфире телеканала «Беларусь 1», на которых показано задержание российских граждан якобы из ЧВК Вагнера.