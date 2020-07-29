Собчак посмеялась над видео задержания россиян в Белоруссии

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29 июля 2020, 18:04 [ «Аргументы Недели» ]

Ксения Собчак, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ксения Собчак посмеялась над кадрами оперативной съемки белорусских правоохранителей, продемонстрированных в эфире телеканала «Беларусь 1», на которых показано задержание российских граждан якобы из ЧВК Вагнера.

«Стандартный набор боевика», – прокомментировала Собчак в своем телеграм-канале кадр, на котором показаны российские паспорта, пластиковая карта ВТБ и несколько упаковок презервативов.

Известный писатель Захар Прилепин прокомментировал задержание российских граждан из частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Белоруссии. По его словам, среди них есть люди, который служили в его батальоне.