Что мешает Египту начать войну против Эфиопии уже сейчас

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23 июля 2020, 17:03 [ «Аргументы Недели», Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа ]

Фото: соцсети

ВС Египта по своему потенциалу являются одними из сильнейших в мире. ВС Эфиопии – одни из сильнейших в Тропической Африке, но с египетскими ни в какое сравнение не идут. Но Египет и Эфиопию разделяет Судан, очень большой по размерам. Эфиопия в начале 90-х потеряла Эритрею, из-за чего лишилась выхода к морю. Хорошего для страны в этом, разумеется, ничего нет, но применительно к конфликту с Египтом это дает Эфиопии своеобразную защиту – достаточно мощные ВМС Египта оказываются бесполезными.

По-видимому, бесполезны и гигантские сухопутные войска Египта, поскольку Судан не собирается предоставлять им свою территорию для марша на Эфиопию. У египтян остается возможность авиационного удара по ГЭС, но в этом случае египетским самолетам надо будет пересекать воздушное пространство Судана. Совершенно не факт, что Хартум его предоставит, а прорыв с боем – это почти 100%-ная гарантия срыва решения основной задачи. Другим вариантом является полет над Красным морем, а затем над Эритреей. Та вряд ли будет мешать египтянам, но в этом случае и без того далекий маршрут удлиняется еще больше.

В ВВС Египта имеется не менее 200 боевых самолетов, теоретически способных принять участие в рейде против ГЭС, при этом, однако, нет ни одного заправщика. Т.е. самолеты должны увешаться ПТБ, которые частично займут место боевой нагрузки.

ПВО Эфиопии имеет значительное количество советских, российских и китайских ЗРК, включая ЗРС С-300П, она способна нанести египтянам очень серьезные потери. Соответственно, им надо вешать под самолеты еще и контейнеры РЭБ, и противорадиолокационные ракеты, они тоже частично займут место бомб и ракет. ВВС Эфиопии имеют около двух десятков Су-27, они тоже могут весьма существенно «проредить» египетскую авиационную группировку. Для борьбы с Су-27 египтянам нужно иметь ракеты «воздух-воздух», что еще более уменьшает полезную боевую нагрузку. Соответственно, кажущееся подавляющее численное превосходство египтян в реальности оказывается уже отнюдь не таким подавляющим.

Читать статью полностью: Война за воду между Египтом и Эфиопией – вопрос времени