Война за воду между Египтом и Эфиопией – вопрос времени

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 июля 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели», Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа ]

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Несмотря на стремительное развитие средств вооруженной борьбы, война между странами, не граничащими между собой на суше – явление крайне редкое (кроме, конечно, случаев, когда одной из воюющих сторон являются США). Совсем сложно представить войну между странами, которые не граничат между собой на суше, при этом одна из них еще и не имеет выхода к морю. Тем не менее, именно такая война может случиться в Африке.

В пустынной и засушливой северо-восточной Африке практически единственным серьезным источником воды является Нил. Это, по-видимому, самая длинная река в мире, вытекающая из озера Виктория и впадающая в Средиземное море. От этой реки практически полностью зависит жизнь Южного Судана, Судана и Египта. Крупнейшим притоком Нила является Голубой Нил, берущий свое начало в Эфиопии.

В 2011 г. Эфиопия приняла решение о постройке на Голубом Ниле крупнейшей в Африке ГЭС под названием «Великое возрождение Эфиопии». На данный момент реализация проекта близка к завершению. Выработка электроэнергии на строящейся ГЭС будет втрое выше, чем сейчас на всех электростанциях Эфиопии вместе взятых. Соответственно, электричество можно будет экспортировать.

Разумеется, столь грандиозное сооружение очень сильно повлияет на гидрологический режим Нила ниже места впадения в него Голубого Нила. Место это находится рядом со столицей Судана Хартумом. Соответственно, строительство ГЭС скажется на экономике и социальной сфере Судана и Египта (в частности, на 40% сократится выработка электроэнергии на знаменитой Асуанской ГЭС). Египет уже сейчас, без всякой эфиопской ГЭС, испытывает дефицит воды и электроэнергии, а после ее ввода в строй страну может ожидать настоящая экономическая и социальная катастрофа. Поэтому, как только Эфиопия начала строительство ГЭС, тогдашний президент Египта исламист Мурси начал прямо угрожать Аддис-Абебе военным ударом. Летом 2013 г. Мурси был свергнут в результате военного переворота. Новый президент Египта ас-Сиси не делает столь радикальных заявлений, но возможность военного решения вопроса явно сохраняется.

ВС Египта по своему потенциалу являются одними из сильнейших в мире. ВС Эфиопии – одни из сильнейших в Тропической Африке, но с египетскими ни в какое сравнение не идут. Но Египет и Эфиопию разделяет Судан, очень большой по размерам. Эфиопия в начале 90-х потеряла Эритрею, из-за чего лишилась выхода к морю. Хорошего для страны в этом, разумеется, ничего нет, но применительно к конфликту с Египтом это дает Эфиопии своеобразную защиту – достаточно мощные ВМС Египта оказываются бесполезными.

По-видимому, бесполезны и гигантские сухопутные войска Египта, поскольку Судан не собирается предоставлять им свою территорию для марша на Эфиопию. У египтян остается возможность авиационного удара по ГЭС, но в этом случае египетским самолетам надо будет пересекать воздушное пространство Судана. Совершенно не факт, что Хартум его предоставит, а прорыв с боем – это почти 100%-ная гарантия срыва решения основной задачи. Другим вариантом является полет над Красным морем, а затем над Эритреей. Та вряд ли будет мешать египтянам, но в этом случае и без того далекий маршрут удлиняется еще больше.

В ВВС Египта имеется не менее 200 боевых самолетов, теоретически способных принять участие в рейде против ГЭС, при этом, однако, нет ни одного заправщика. Т.е. самолеты должны увешаться ПТБ, которые частично займут место боевой нагрузки. ПВО Эфиопии имеет значительное количество советских, российских и китайских ЗРК, включая ЗРС С-300П, она способна нанести египтянам очень серьезные потери. Соответственно, им надо вешать под самолеты еще и контейнеры РЭБ и противорадиолокационные ракеты, они тоже частично займут место бомб и ракет. ВВС Эфиопии имеют около двух десятков Су-27, они тоже могут весьма существенно «проредить» египетскую авиационную группировку. Для борьбы с Су-27 египтянам нужно иметь ракеты «воздух-воздух», что еще более уменьшает полезную боевую нагрузку. Соответственно, кажущееся подавляющее численное превосходство египтян в реальности оказывается уже отнюдь не таким подавляющим.

К тому же плотина ГЭС – сооружение чрезвычайно мощное, отдельные попадания авиабомб и ракет лишь нанесут плотине определенные повреждения, которые вполне можно будет устранить. Все египетские самолеты являются тактическими истребителями, нести сверхтяжелые авиабомбы, предназначенные для разрушения мощных бетонных сооружений, они не способны. А сумма обычных бомб не даст эффекта даже одной сверхтяжелой, тем более что они будут попадать в разные места плотины. Или вообще не будут попадать из-за противодействия ПВО.

Таким образом, Египет в данном случае имеет те же проблемы, по которым чрезвычайно мощные ВВС Израиля до сих пор не нанесли удара по Ирану, хотя ВВС и ПВО Ирана формально гораздо слабее израильских.

При этом наносить удар по ГЭС можно лишь на этапе ее строительства. Когда ГЭС будет достроена и начнется заполнение водохранилища (возможно, оно уже началось), в случае разрушения плотины уже работающей ГЭС огромный вал воды из водохранилища пойдет вниз по Голубому Нилу, а затем по самому Нилу. Он сначала снесет крупнейшие города Судана Хартум и Омдурман, а затем разрушит плотину Асуанской ГЭС на юге Египта. После чего почти утроенный по мощи вал воды (объем созданного этой ГЭС озера Насер – еще 132 куб. км) уничтожит Египет как страну. Потому что более 90% населения, промышленности и сельского хозяйства Египта находятся в дельте Нила, а почти всё остальное – в долине Нила. После прохождения водяного вала количество жертв будет больше, чем во Второй Мировой. Интересно, что Эфиопия при этом не потеряет ничего, кроме вырабатываемого ГЭС электричества (так его и сегодня у нее нет).

По всем этим причинам Каиру нужно либо срочно устанавливать союз с Хартумом, либо провоцировать внутренние восстания в Эфиопии. Либо смириться с потерей воды, которой уже сейчас мало. Но это смирение может в какой-то момент привести к серьезнейшим социально-экономическим проблемам. Только бомбить ГЭС к тому времени уже будет нельзя.