Королева Елизавета II в свой день рождения находится на самоизоляции вдали от семьи

Королева Великобритании Елизавета II во вторник, 21 апреля, празднует свой 94-й день рождения в самоизоляции. Глава семьи монархов в настоящий момент находится вдали от своих родственников.
Ранее сообщалось, что королева на время пандемии коронавируса самоизолировалась в Виндзорском замке, расположенном в графстве Беркшир. Ее супруг принц Филипп живет сейчас в резиденции в графстве Норфолк, в 215 километрах от своей жены.
К настоящему моменту не сообщается, будет ли Елизавета II отмечать день рождения в кругу семьи. Вероятно, праздник будет перенесен на более поздний срок.