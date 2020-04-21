Королева Елизавета II в свой день рождения находится на самоизоляции вдали от семьи

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21 апреля 2020, 09:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

королева Великобритании Елизавета II, Han Yan/Xinhua

Королева Великобритании Елизавета II во вторник, 21 апреля, празднует свой 94-й день рождения в самоизоляции. Глава семьи монархов в настоящий момент находится вдали от своих родственников.

Ранее сообщалось, что королева на время пандемии коронавируса самоизолировалась в Виндзорском замке, расположенном в графстве Беркшир. Ее супруг принц Филипп живет сейчас в резиденции в графстве Норфолк, в 215 километрах от своей жены.

К настоящему моменту не сообщается, будет ли Елизавета II отмечать день рождения в кругу семьи. Вероятно, праздник будет перенесен на более поздний срок.