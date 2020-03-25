В Букингемском дворце рассказали, заразилась ли Елизавета II коронавирусом

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25 марта 2020, 16:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: соцсети

В Великобритании сообщили, больна ли коронавирусом королева Елизавета II. Ранее COVID-19 обнаружили у ее 71-летнего сына принца Чарльза. Отмечается, что последний раз королева виделась с ним 12 марта.

«Ее величество по-прежнему здорова. Последний раз она встречалась с принцем Чарльзом 12 марта и следовала всем рекомендациям относительно состояния ее здоровья. Мы больше не будем комментировать данную тему», - сообщили в Букингемском дворце.

Также известно, что сам заболевший принц Чарльз последний раз принимал участие в публичном мероприятии именно 12 марта, после чего самоизолировался.