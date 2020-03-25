Британский принц Чарльз заражен коронавирусом

Сын королевы Великобритании Елизаветы II, наследник британского престола принц Чарльз заразился коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию в среду, 25 марта, предоставили журналисты.
В резиденции принца уточнили, что у него зафиксировали легкие симптомы заболевания, в целом он сейчас находится в добром здравии и в течение последних нескольких дней работает из дома.
Ранее сообщалось, что принц Уэльский и его супруга – герцогиня Корнуольская Камилла из-за угрозы распространения коронавируса покинули Лондон и решили временно пожить в шотландской резиденции, где также находятся Елизавета II и ее супруг принц Филипп.