Количество заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 658

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25 марта 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

анализ, pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусом на территории России за минувшие сутки увеличилось с 495 до 658. Соответствующую информацию предоставила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Согласно последним данным, число выздоровевших граждан России, у которых ранее был диагностирован коронавирус нового типа, возросло до 29.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что проинформировала президента Российской Федерации Владимира Путина о дефиците медицинских масок и антисептических препаратов из-за распространения инфекции.