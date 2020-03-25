Заразившаяся коронавирусом американка рассказала о неожиданных симптомах заболевания

Студентка из США Джулия Бускалья, которая ранее заразилась коронавирусом нового типа, рассказала о неожиданных симптомах заболевания. Молодая женщина в начале марта вернулась в Штаты из Флоренции.

Бускалья отметила, что ей стало плохо 29 февраля – она проснулась в "агонии", с сильнейшей головной болью, дискомфортом в горле и ознобом.

Американка выпила противовоспалительное средство и до вечера не могла встать с кровати. На следующий день она вызвала врача, который заявил, что у пациентки обычная простуда. Через некоторое время Джулия начала плохо слышать одним ухом, перестала различать запахи и вкусы.