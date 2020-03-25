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Познер обратился к россиянам, которые считают информацию об опасности COVID-19 пропагандой

, 09:23 [ «Аргументы Недели» ]

Познер обратился к россиянам, которые считают информацию об опасности COVID-19 пропагандой
Владимир Познер, Alexander Legky/Russian Look
Знаменитый телеведущий, биолог по образованию, Владимир Познер через соцсеть обратился к россиянам, которые не верят в опасность коронавируса. Он призвал граждан "задуматься, разобраться и понять".
 
Познер отметил, что граждане РФ отличаются подозрительностью ко всему, о чем говорит власть. В частности, многие считают информацию об опасности распространения COVID-19 пропагандой.
 
Телеведущий подчеркнул, что коронавирус – "это не придумка", а реальная болезнь, от которой люди умирают. По словам Владимира Познера, ни одному политику не нужно, чтобы в его стране была вспышка подобного заболевания, так как от этого страдают бизнес и экономика. "Тяжелейший удар", – добавил журналист.
 
 
 
 
 
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Публикация от Познер Online (@pozneronline)23 Мар 2020 в 12:22 PDT

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