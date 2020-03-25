В США коронавирус унес жизнь известного драматурга

В США коронавирус нового типа унес жизнь знаменитого драматурга. Согласно последней информации, речь идет о Терренсе МакНелли, который за свою карьеру четырежды был удостоен престижной премии "Тони".

МакНелли ушел из жизни в минувший вторник, 24 марта, в одной из больниц американского штата Флорида. Драматургу был 81 год. Согласно последним данным издания Variety, деятелю культуры ранее диагнотировали коронавирусную инфекцию.

Отметим, что Терренс МакНелли являлся членом Американской академии искусств и литературы, а также Гильдии драматургов.