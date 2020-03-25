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В США коронавирус унес жизнь известного драматурга

, 09:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

В США коронавирус унес жизнь известного драматурга
Терренс МакНелли, Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com

В США коронавирус нового типа унес жизнь знаменитого драматурга. Согласно последней информации, речь идет о Терренсе МакНелли, который за свою карьеру четырежды был удостоен престижной премии "Тони".

МакНелли ушел из жизни в минувший вторник, 24 марта, в одной из больниц американского штата Флорида. Драматургу был 81 год. Согласно последним данным издания Variety, деятелю культуры ранее диагнотировали коронавирусную инфекцию.

Отметим, что Терренс МакНелли являлся членом Американской академии искусств и литературы, а также Гильдии драматургов. 

ЕТ

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