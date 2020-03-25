В МИД Франции признали, что Европа оказалась не готова к пандемии коронавируса

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25 марта 2020, 08:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

вспышка коронавируса в Европе, Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан признал, что европейские страны оказались не готовы к пандемии коронавируса нового типа и не смогли вовремя и правильно спрогнозировать ход распространения болезни.

По словам дипломата, совместный ответ Европы на данный кризис оказался не идеальным, так как специалистам не удалось предусмотреть его масштабы. Жан-Ив Ле Дриан заметил, что односторонние решения на национальном уровне принимались без необходимой координации.

В настоящий момент, как подчеркнул министр, Европа делает все возможное для того чтобы остановить пандемию COVID-19.