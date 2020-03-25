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Антонов: американские СМИ лгут о неэффективности борьбы с коронавирусом в России

, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

Антонов: американские СМИ лгут о неэффективности борьбы с коронавирусом в России
посол России в США Анатолий Антонов, Pavel Bednyakov/Xinhua
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские СМИ лгут о неэффективности борьбы с COVID-19 в РФ, пытаясь переключить внимание людей с тяжелой ситуации в Штатах на положение в других странах.
 
Дипломат уточнил, что появление лживых сообщений в американских СМИ вызывает беспокойство. По словам Антонова, авторы материалов делают нелепые ссылки на "псевдоспециалистов", опирающихся в своих суждениях на вырванные из контекста заявления российских официальных лиц.
 
Посол считает, что это грубые попытки заставить американское общество наблюдать за ситуацией в других странах и меньше внимания уделять внутренним проблемам США.
ЕТ

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