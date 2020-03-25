Антонов: американские СМИ лгут о неэффективности борьбы с коронавирусом в России

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские СМИ лгут о неэффективности борьбы с COVID-19 в РФ, пытаясь переключить внимание людей с тяжелой ситуации в Штатах на положение в других странах.

Дипломат уточнил, что появление лживых сообщений в американских СМИ вызывает беспокойство. По словам Антонова, авторы материалов делают нелепые ссылки на "псевдоспециалистов", опирающихся в своих суждениях на вырванные из контекста заявления российских официальных лиц.