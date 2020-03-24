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Трамп заявил, что в США уровень смертности от коронавируса будет ниже 1%

, 07:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Трамп заявил, что в США уровень смертности от коронавируса будет ниже 1%
президент США Дональд Трамп, Chris Kleponis/Keystone Press Agency
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в рамках общения с журналистами уверенно заявил, что уровень смертности от коронавируса нового типа на территории страны будет ниже одного процента.
 
Трамп подчеркнул, что уровень смертности – это "существенный фактор". По словам главы США, теперь власти страны убеждены, что этот показатель будет менее одного процента.
 
Отметим, что согласно информации университета имени Джона Хопкинса, который подсчитывает сведения о случаях заражения коронавирусной инфекцией, к настоящему моменту в Соединенных Штатах заразились более 43,5 тысяч человек, а скончались 552 человека.
ЕТ
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