Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

СМИ утверждают, что Трамп планирует вернуть американцев на рабочие места

, 18:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

СМИ утверждают, что Трамп планирует вернуть американцев на рабочие места
президент США Дональд Трамп, Jim LoScalzo/CNP/AdMedia
Журналисты получили от источников данные о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в узком кругу обсуждает возможность возвращения американцев от удаленной работы на рабочие места.
 
Согласно данным агентства Bloomberg, Трамп еще на прошлой неделе начал переговоры в узком кругу о возвращении нации к нормальной жизни.
 
Уточняется, что ранее американский лидер частично подтвердил данный факт, написав на своей страничке в социальной сети Twitter: "Нельзя, чтобы усилия по предотвращению проблемы принесли больший вред, чем сама проблема".

Ранее сегодня стало известно, что жертвами коронавируса нового типа в США стал 471 человек

ЕТ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью