СМИ утверждают, что Трамп планирует вернуть американцев на рабочие места

Журналисты получили от источников данные о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в узком кругу обсуждает возможность возвращения американцев от удаленной работы на рабочие места.

Согласно данным агентства Bloomberg, Трамп еще на прошлой неделе начал переговоры в узком кругу о возвращении нации к нормальной жизни.

Уточняется, что ранее американский лидер частично подтвердил данный факт, написав на своей страничке в социальной сети Twitter : "Нельзя, чтобы усилия по предотвращению проблемы принесли больший вред, чем сама проблема".