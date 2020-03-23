Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Жертвами коронавируса нового типа в США стал 471 человек

, 17:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Жертвами коронавируса нового типа в США стал 471 человек
коронавирус в США, Keiko Hiromi/www.keikohiromi.com
Жертвами коронавируса нового типа на территории Соединенных Штатов Америки стал 471 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты федеральной и местной статистики.
 
Подчеркивается, что в США по состоянию на утро понедельника, 23 марта, было подтверждено более 35 тысяч случаев заражения коронавирусом. Соединенные Штаты сейчас находятся на третьем месте по числу заболевших коронавирусной инфекцией после Китая и Италии.
 
Напомним, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.
ЕТ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью