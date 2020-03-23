Жертвами коронавируса нового типа в США стал 471 человек

Жертвами коронавируса нового типа на территории Соединенных Штатов Америки стал 471 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты федеральной и местной статистики.

Подчеркивается, что в США по состоянию на утро понедельника, 23 марта, было подтверждено более 35 тысяч случаев заражения коронавирусом. Соединенные Штаты сейчас находятся на третьем месте по числу заболевших коронавирусной инфекцией после Китая и Италии.