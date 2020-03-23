Врач-инфекционист: COVID-19 имеет особый способ проникновения в клетки

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23 марта 2020, 17:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

коронавирус, pixabay.com

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб, член оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что COVID-19 имеет особый способ проникновения в клетки.

Эксперт отметил, что новая коронавирусная инфекция относится к ОРВИ. Ее опасность заключается в легкой передаче от одного человека к другому, причем особому риску подвержены пожилые люди. Особенность COVID-19 в том, что он не проникает через мембрану клетки в произвольных местах. Бессараб уточнил, что "корона" данного вируса используется для атаки на клетки при помощи подмены молекул, важных для их жизнедеятельности, белками "короны". Этот факт усложняет распознавание системой иммунитета заболевания, вследствие чего возникает разрушительная работа вируса в организме.

Тимур Бессараб призвал не увлекаться самолечением и слушать своего врача. Также следует часто мыть руки с мылом и использовать средства для дезинфекции окружающих поверхностей. Кроме того, нужно стараться не касаться носа, глаз и рта руками и носить с собой дезинфицирующее средство. Желательно применять домашние ультрафиолетовые облучатели-рециркуляторы, а также кварцевые лампы. Не следует забывать и о проветривании помещений.