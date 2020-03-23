Ангела Меркель сдала тест на коронавирус нового типа

В понедельник, 23 марта, стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая ранее удалилась на домашний карантин после контакта с врачом, зараженным коронавирусом, сдала тест на COVID-19.

Об этом сегодня в рамках брифинга в Берлине сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.