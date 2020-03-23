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Ангела Меркель сдала тест на коронавирус нового типа

, 16:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ангела Меркель сдала тест на коронавирус нового типа
канцлер ФРГ Ангела Меркель, Maja Hitij/Keystone Press Agency
В понедельник, 23 марта, стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая ранее удалилась на домашний карантин после контакта с врачом, зараженным коронавирусом, сдала тест на COVID-19.
 
Об этом сегодня в рамках брифинга в Берлине сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
 
Подчеркивается, что к настоящему моменту результат анализа Ангелы Меркель не готов, однако, как только информация поступит, ее обнародуют. Зайберт отметил, что сейчас в адрес канцлера ФРГ поступают "многочисленные пожелания о здоровье", которым она очень радуется.
ЕТ
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