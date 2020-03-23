Власти ФРГ рассказали о самочувствии Ангелы Меркель, которая ушла на карантин

Власти Германии в понедельник, 23 марта, рассказали о самочувствии канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая ранее ушла на домашний карантин посла контакта с заболевшим коронавирусом врачом.

Согласно последней информации кабмина, в настоящий момент Меркель чувствует себя хорошо и продолжает работать дистанционно.

Напомним, накануне стало известно, что канцлер ФРГ вынужденно самоизолировалась после того, как выяснилось, что прививку от пневмококка ей сделал зараженный коронавирусом нового типа врач. Меркель была у него на приеме в минувшую пятницу, 20 марта.