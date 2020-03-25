Спикер Совфеда проинформировала Путина о дефиците масок и антисептиков

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проинформировала президента России Владимира Путина о дефиците медицинских масок и антисептиков на фоне ситуации с распространением коронавируса.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что после последнего заседания, на котором поднимался вопрос нехватки медицинских масок и специальных антисептических средств в связи с коронавирусом нового типа, она проинформировала главу государства о возникшей проблеме.

По словам спикера Совфеда, Владимир Путин уже принял решение о необходимых мерах в данной сфере.