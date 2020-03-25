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Спикер Совфеда проинформировала Путина о дефиците масок и антисептиков

, 10:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Спикер Совфеда проинформировала Путина о дефиците масок и антисептиков
спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, Kremlin Pool/Global Look Press
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проинформировала президента России Владимира Путина о дефиците медицинских масок и антисептиков на фоне ситуации с распространением коронавируса.
 
Валентина Матвиенко подчеркнула, что после последнего заседания, на котором поднимался вопрос нехватки медицинских масок и специальных антисептических средств в связи с коронавирусом нового типа, она проинформировала главу государства о возникшей проблеме.
 
По словам спикера Совфеда, Владимир Путин уже принял решение о необходимых мерах в данной сфере.
ЕТ

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