В шутку и всерьез: реакция европейских политиков на коронавирус

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20 марта 2020, 18:25 [ «Аргументы Недели», Людмила Черткова ]

Фото: Pixabay.com

Взбудоражившая весь мир пандемия коронавируса дала нам, в числе прочего, повод для любопытных наблюдений. Например, как по-разному реагируют на угрозу Александр Лукашенко и Ангела Меркель.

О коронавирусе сейчас говорят все: новости прилетают из самых разных уголков планеты. Например, из Китая начали приходить утешительные новости, а в США продолжается паника, напряженная обстановка сохраняется в Италии, а про гречку и туалетную бумагу не пошутил еще только ленивый. Но сейчас мы хотим обратить внимание на то, как реагируют на новую мировую угрозу главы двух европейских государств – ФРГ и Беларуси.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила в телевизионном обращении к согражданам. В своем, полном драматизма, послании она призвала соотечественников проявить солидарность, как это было в годы Второй мировой войны и, сплотившись, принять введенные из-за угрозы распространения коронавируса ограничения на передвижение и общение.

«Коронавирус драматически меняет жизнь в нашей стране. Наше представление о нормальности, общественной жизни, социальном взаимодействии – все это проходит проверку, как никогда прежде. Поэтому позвольте мне сказать: это серьезно. Относитесь к этому так же серьезно. С момента объединения Германии – нет, со времен Второй мировой войны не было для нашей страны вызова, где наша общая солидарность была бы так важна», - заявила фрау канцлерин.

Совершенно иного мнения по поводу распространения коронавируса придерживается президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Он называет вирус «психозом», то ли в шутку, то ли всерьез дает советы «травить вирус водкой» (всякий раз подчеркивая при этом, что сам он – человек непьющий) и рассказывает анекдоты.

«Я этот коронавирус называю не иначе как психозом. Я вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Почему я себя так веду? Потому что я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса. Вот это меня больше всего волнует», - объясняет белорусский лидер свое поведение.

«В Германии отличная система здравоохранения, возможно, одна из лучших в мире. Это может придать нам уверенности. Но ни терапии против коронавируса, ни вакцины еще нет, поэтому руководящий принцип всех наших действий – замедлить распространение вируса и тем самым выиграть время для исследования, чтобы разработать лекарство и вакцину», - пытается успокоить соотечественников Ангела Меркель.

Лукашенко же уверен, что весь мир сошел с ума из-за коронавируса, в то время как в Беларуси реагируют на угрозу адекватно. А предотвратить заболевание, по его мнению, помогут следующие меры: «Чаще мойте руки, вовремя завтракайте, обедайте и ужинайте. Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но и внутрь 40-50 граммов. Но не на работе!». Кроме того, Батька рекомендует почаще ходить в сауну и побольше работать, желательно – в поле на тракторе: «Поле всех лечит».

Отрадно видеть, что в последнее время все чаще стали звучать призывы сохранять здравый смысл и не поддаваться панике – и от политиков, и от звезд шоу-бизнеса. Похоже, что поначалу многие испугались неизвестного коронавируса до нервной икоты, но теперь спохватились и начали опасаться неконтролируемой паники, которая действительно может привести к непредсказуемым последствиям. Так что держите ноги в тепле, а голову в холоде. Пара пачек гречки про запас, конечно, не помешает, но не стоит доводить ситуацию до абсурда – это неконструктивно.