«Коронавирус — очередной психоз, который кому-то будет на руку», — считает Лукашенко

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19 марта 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Лукашенко. Фото: Кремлевский Пул / Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что для людей не так страшен коронавирус, как паника и ажиотаж вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

По мнению белорусского президента, от паники могут пострадать больше людей, чем от коронавируса, - передает RT. Лукашенко ранее раскритиковали его идею по борьбе с коронавирусом.

«Несмотря на некую критику с моей стороны, я этот коронавирус называю не иначе как психозом... Коронавирус — очередной психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред», — цитирует его слова БЕЛТА.

По его убеждению, люди могут больше пострадать от паники, нежели от самого вируса. И именно это его больше всего волнует.

Как отметил Лукашенко, в стране новая коронавирусная инфекция заставила «встряхнуть» систему здравоохранения Белоруссии.

Белорусский президент Лукашенко ранее посоветовал «травить» коронавирус водкой, соблюдать правила гигиены, чаще мыть руки и посещать сауну, чтобы избежать заражения.