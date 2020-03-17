Лукашенко дал рекомендации по защите от коронавируса

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17 марта 2020, 17:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СТВ

Президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: Кремлевский Пул / Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал несколько дельных советов по защите от коронавируса. Самое главное, по его словам – «Не надо паники, надо просто работать».

Согласно рекомендациям главы белорусского государства, защититься от зловредной коронавирусной инфекции поможет частое мытье рук, и медицина охотно подтверждает этот тезис. Кроме того, необходимо своевременно завтракать, обедать и ужинать. В числе профилактических мер Лукашенко также назвал дезинфекцию организма водкой: «Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но и в день, наверное, по 40-50 граммов в пересчете на чистый спирт – травить этот вирус… Но не на работе!», - тут же уточнил он.

Еще одно действенное средство – сауна 2-3 раза в неделю. «Китайцы нам подсказали, что этот вирус при +60 градусах не выдерживает», - поделился Лукашенко. И, пожалуй, самое главное – проводить больше времени на свежем воздухе, желательно – работая в поле на тракторе. «Поле всех лечит», - убежден глава Республики Беларусь. Все эти рекомендации Александр Лукашенко озвучил в ходе проведенного накануне Большого кадрового дня во Дворце Независимости.