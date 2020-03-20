«Не лапайте незнакомых людей»: селебрити обращаются к поклонникам в связи с коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

20 марта 2020, 15:01 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Коронавирус не просто всколыхнул весь мир, но заставил знаменитостей запереться дома, отменить концерты и встречи. Некоторые и вовсе заразились сами. Что говорят и к чему призывают своих поклонников звезды в период пандемии, узнали «Аргументы недели».

Том Хэнкс

Пожалуй самый нашумевший диагноз поставили 63-летнему американскому актёру. Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом. Об этом он лично сообщил своим поклонникам в социальной сети. «Привет, друзья. Рита и я сейчас в Австралии. Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и ещё появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб. Чтобы всё сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным», – написал Хэнкс в Twitter. Поклонники были в шоке и завалили актёра вопросами о диагнозе. Через пару дней он вновь вышел с ними на связь. Артист призвал подписчиков следовать советам экспертов, заботиться друг о друге и сохранять позитивный настрой. «Помните, что, несмотря на все текущие события, в бейсболе не плачут», – написал он в соцсетях.

Криштиану Роналду

Известный футболист выпустил целое заявление, посвященное вспыхнувшей пандемии. «Мир переживает очень сложный период, который требует от всех нас особого внимания. Сегодня я обращаюсь к вам не как футболист, а как сын, отец и человек, который обеспокоен тем, что сегодня происходит, что влияет на мир вокруг нас. Важно, чтобы мы следовали советам Всемирной организации здравоохранения и правительств о том, как справиться с текущей ситуацией. Защита человеческой жизни должна быть превыше всего», – отметил Роналду в послании.

Мэттью Макконахи

Известный актёр, звезда фильмов и сериалов также решил записать видеообращение, где призвал людей сохранять спокойствие и человечность. И его обращение растрогало всех. «Рано или поздно людям придётся двигаться дальше. И экономика будет в плачевном состоянии – неизвестно, как долго. Но красный свет изменится на зелёный. Я верю, что мы пойдём в сторону этого зелёного света с ценностями, которые можно заложить уже сейчас. Это ценности справедливости, доброты, ответственности, гибкости, уважения, мужества», – отметил актёр в своём обращении.

Идрис Эльба

Британский актёр также стал жертвой коронавируса. Свой диагноз скрывать он не стал и честно рассказал обо всём подписчикам. «Сегодня утром я узнал, что у меня положительный тест на Covid-19. Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет никаких симптомов, но я был изолирован с тех пор, как узнал о своем возможном заражении. Оставайтесь дома, люди, и будьте прагматичны. Я буду держать вас в курсе того, как у меня дела – никакой паники». Его супруга Сабрина чувствует себя хорошо. Симптомы инфекции у нее еще не проявились.

Павел Воля

Не остались в стороне и российские селебрити. Павел Воля посоветовал подписчикам беречь себя. «Мойте руки, не лапайте незнакомых людей, ешьте только то, в чем вы точно уверены. Проще говоря, будьте живы, здоровы и невредимы», – написал комик. Он подчеркнул, что в ближайшее время обниматься с людьми стоит только виртуально.

Ким Кардашьян

Светская львица тоже обратилась к свои поклонникам через социальные сети: «Пожалуйста, люди, особенно молодые и здоровые, пожалуйста, если вас волнует здоровье и безопасность ваших матерей, отцов, бабушек, дедушек, братьев, сестёр, детей и окружающих, отнеситесь к предписанию оставаться дома серьёзно, – написала Карадшьян. – Также напоминаю, что этот вирус не знает ограничений касаемо расы, возраста, гендера и тому подобного. Это касается всех нас, и мы все справимся с этим. Отправляю каждому море лучей любви и вместе со своей семьёй молюсь за каждого из вас». Однако звезда подверглась жестокой критике после своей публикации. «Послушай, Ким, я понимаю, что ты хочешь сказать, но ты же явно не осознаёшь, каково это — быть представителем низшего или даже среднего класса. Мне ПРИХОДИТСЯ ходить на работу. У меня нет миллионов долларов, благодаря которым я могла бы не появляться на работе. Мне нужно заботиться о себе», – написал один из поклонников певицы.

Карди Би

Рэперша оказалась в центре внимания, благодаря своему высказыванию про коронавирус. Она записала видео, на котором признает, что ей страшно. И сделала она это в привычной шуточной манере. Ролик так понравился подписчикам певицы, что мгновенно разлетелся по сети. Известные диджеи сделали из короткой фразы целый трек, который ворвался во все музыкальные чаты. «Многие из вас, думают, что это шутка, хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. А если вы гадаете, почему ваш парик или посылки от Fashion Nova не прибыли, то знаете что, идиоты? Ха-ха-ха-ха! Коронавирус! Я вам говорю, с этой ерундой всё серьёзно!», – говорит певица на вирусном видео.