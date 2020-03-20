Коронавынос головного мозга: отставить панику

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20 марта 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, Журналист ]

коронавирус шагает по планете, фото: соцсети

Коронавирусная истерика вселенского масштаба даёт повод задуматься о психоэмоциональной неустойчивости и подверженности «стадному эффекту» тех, у кого под колпаком страха мозг напрочь отказывается мыслить здравыми категориями.

Пока США и Китай спорят между собой, кто из них отправил в кругосветное путешествие коварную бациллу (что-то подсказывает: её родитель №1 и родитель №2 имеют американское гражданство), население России, где она пусть и не массово, но вполне себе приживается, плавно накрывает ватным одеялом. При этом некоторые и вовсе чувствуют себя в бренном коронавирусном мире фуфайками, сложенными вчетверо.

Мы ни в коей степени не призываем игнорировать необходимые меры безопасности для снижения риска заражения «биологическим сюрпризом». Мало того, прекрасно осознаём, что «корона-гейт» приведёт к вполне ощутимым изменениям, включая финансовый кризис, который затронет все стороны жизни, хаос и прочие неустойки, поскольку этот неуправляемый выкормыш биолабораторий (по нашему убеждению, американских) застал весь мир врасплох. К тому же, важно понимать, что существующая статистика по коронавирусу, как и выводы о процентах смертности, некорректны, ведь на данном этапе ни одна страна не имеет возможности проведения массового тестирования на наличие этого вируса в пределах оной.

Поэтому все профилактические меры внедряются в аврально-тестовом режиме. К примеру, в украинских городах-миллионниках Киеве, Харькове и Днепропетровске по требованию Офиса президента закрыли метро. Мол, подземка является местом массового скопления граждан, поэтому риск заражения там очень высок. Насчёт риска не спорим. Вот только в чём заключается смысл «обнуления» метрополитена, если все его пассажиры в одночасье принялись штурмовать маршрутки, троллейбусы и прочий наземный транспорт, толкаясь в огромных очередях? Вполне очевидно, что в такое решение власти нецелесообразно. Исходя из этого, искренне надеемся, что в Москве и других российских городах не сделают ставку на подобные эксперименты над горожанами. Ведь, как говорится, нельзя быть немножко беременной: нужно либо полностью «обнулять» общественный транспорт, либо оставлять всё, как есть. Третьего не дано, так как частичный паралич транспортной инфраструктуры в борьбе с вирусом неэффективен.

«На данный момент в Москве весь наземный и подземный транспорт обрабатывается дезинфицирующими средствами. Что касается масок, то они нужны для защиты, но при сроке эксплуатации два часа, то есть, подлежат регулярной смене. А также их в большей степени рекомендовано применять пациентам, которые имеют даже незначительные жалобы», - прокомментировала «АН» московский врач-инфекционист Оксана Дикая. По её словам, пациенты, обратившиеся в поликлинику с подозрениями на коронавирус, обследуются в соответствии с рекомендациями Госсанэпиднадзора. «Мы проводим забор материала и отправляем в лабораторию в три учреждения, где проводится верификация», - отметила она.

А теперь - о страшилках, распространяемых в соцсетях и мессенджерах. Бенефис «диванных хомяков», денно и нощно покоряющих компьютерную клавиатуру, не заставил долго ждать: на-гора выданы десятки фейков, в которых «свидетели коронавирусного апокалипсиса», ссылаясь на «мамкиных инсайдеров», публикуют тексты не только сомнительного, но, прямо скажем, маразматического содержания.

К примеру, можно узнать о том, что на ночь необходимо плотно закрывать окна, потому что Москву будут опылять с вертолётов санитайзером и дустом. А российские военные «предупреждают» население, что войдут в города на БТР для внедрения полного карантина, в ходе которого нарушителей будут задерживать и, если не расстреливать на месте, то отправлять в тюрьмы.

Также, по сообщениям «мамкиных инсайдеров», если число заболевших в России перевалит за 10 тысяч, «ООН введёт карантинные войска», а поскольку президент Путин этого боится, то властям приказано скрывать реальное количество «коронаносителей», которое, по подсчётам коммуникационной сети «Одна бабка сказала» (ОБС), уже давно превысило 50 тысяч лишь по отдельно взятой Москве.

Помимо этого, из мессенджеров можно узнать, что из вашего города на грузовом автотранспорте торговых сетей «Дикси», «Пятерочка», «Магнит» и на спецавтомобилях «Сбербанка» вывозят трупы умерших от коронавируса, которые потом тайно сжигают. Также вас предупредят о том, что в водопровод для дезинфекции добавляют отраву, а таксисты, курьеры и дворники из числа мигрантов продают использованные защитные маски, найденные ими в мусорных контейнерах.

Не дремлют и мошенники: ряд интернет-пользователей сообщают, что на их электронные адреса поступили письма со ссылкой на «документ», где указано, что ВОЗ проводит запись на вакцину от COVID-19, но количество доз ограничено, поэтому в числе первых получателей будут те, кто переведёт на предложенные реквизиты 20 евро.

Напомним, что Роскомнадзор совместно с правоохранительными органами и Генпрокуратурой ведёт круглосуточный мониторинг всех средств массовой коммуникации, поэтому у распространителей недостоверной информации есть все шансы быть привлечёнными к ответственности.

Что касается товаров первой необходимости, сметаемых с прилавков «тревожными гражданами», то многие недоумевают: почему именно гречка и туалетная бумага стали хедлайнерами закупок? В принципе, с крупами всё более-менее понятно: это классические продукты для пополнения запасов из цикла «дёшево и сердито», поэтому при групповой динамике «все побежали и я побежал» гречка становится лучом света в тёмном царстве гипотетического голода. А вот с бумагой сложнее. Известно, что увеличенный спрос на неё впервые был зафиксирован в Ухане, где власти посоветовали не прикасаться к открытым поверхностям даже в перчатках, используя для этого туалетную бумагу. Послушные китайцы по этой причине её и закупили, после чего нажимали кусочком бумаги даже на лифтовые кнопки. А много ли вам за последнее время встречалось россиян, использующих туалетную бумагу не по прямому назначению? Отнюдь. Да и в скупке гречки особого смысла нет: поставщики уверяют, что её на складах в избытке. Уж лучше закупать попкорн, поскольку, судя по всему, этот «корона-сериал» надолго. Мы же, в свою очередь, желаем всем 36 и 6: и на градуснике, и не табло обмена валют!