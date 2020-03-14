Беженцы нашли способ просочиться в Грецию

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14 марта 2020, 17:00 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

беженцы на турецко-греческой границе на фото Globallookpress.com/ Mohssen Assanimoghaddam

Несмотря на беспрецедентные меры безопасности, мигранты нашли способ перебраться в Грецию. Как они это делают, рассказали турецкие СМИ.

Ситуация на турецко-греческой границе до сих пор обострена. Некоторое время беженцы начали прорываться из Турции.

Афины были вынуждены ввести усиленные меры безопасности. На границе были выкопаны «противобеженцевые» рвы. Пограничники расстреливают перебирающихся через границу мигрантов. Официальная Анкара даже сравнила все эти действия с фашизмом.

Беженцы пробираются в Грецию, чтобы попасть в Европу. В первые же дни прорвались около 138 тысяч человек. Однако потом Афины укрепили границу и теперь мигранты скопились в приграничной территорию и ищут возможность проникнуть в Европу.

Тем не менее, многим удается перебраться через возведенные пограничниками инженерные сооружения. Они это делают по реке Мерич, она разделяет Турцию и Грецию. Многие используют для перехода резиновые лодки. Часть людей переходят реку вброд.