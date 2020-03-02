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Появилось видео, как беженцы прорываются в Грецию из Турции

, 14:12 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: youtube

Появилось видео, как беженцы прорываются в Грецию из Турции
скриншот видео прорыва беженцев в Грецию

Турцию покинули больше 100 тысяч беженцев. Это данные официальной Анкары. Тем временем, появилось видео, как мигранты пересекают границу с Грецией и Болгарией.

Поле перегорожено колючей проволокой. Возле нее с одной стороны столпились тысячи беженцев. По другую сторону бегают силовики. Они размахивают дубинками и пытаются отогнать людей.

Первой просачивается женщина в белой кофте. Она сумела перелезть через ограждение. К ней бросился полицейский. Он приподнимает «колючку» и пытается протолкнуть в эту прореху пойманную женщину.

Этим пользуются дети. Они пролезают в получившийся лаз и бегут вглубь страны. Женщина в белой кофте берет на руки еще одного ребенка с достоинством удаляется вслед беглецам.

Все это становится сигналом для других беженцев. Они лезут через колючку сразу с нескольких сторон. Силовики поначалу пытаются их отогнать. Но потом понимают бесполезность своих действий, и реагируют вяло.

Ранее сообщалось о десятках тысяч мигрантов, которые пересекли границу с Турцией, и направились вглубь континента. Теперь Анкара назвала точное число. В Европу прорвались 100577 беженцев.

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