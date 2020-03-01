Десятки тысяч мигрантов пересекли границу Турции и ЕС после ее открытия Эрдоганом для сирийских беженцев

//В мире 13+

1 марта 2020, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Десятки тысяч мигрантов пересекли границу Турции и Европейского союза после ее открытия турецкими властями для сирийских беженцев. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу написал в Twitter, что беженцы покидают Турцию через приграничный с Болгарией и Грецией город Эдирне.

Границу уже перешли около 77 тысяч мигрантов. "По состоянию на 9.55 (время совпадает с московским), число мигрантов, покинувших нашу страну через Эдирне (приграничная с Грецией и Болгарией провинция на северо-западе Турции), составляет 76 тысяч 358", - написал Сойлу. На вечер субботы около 47 тысяч мигрантов пересекли границу Турции и Евросоюза после того, как турецкие власти открыли ее для сирийских беженцев.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыл границы страны, обвинив ЕС в невыполнении обещаний. По его словам, Анкара "не обязана принимать такое число беженцев".

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Евросоюз и США должны усилить давление на президента РФ Владимира Путина и его сирийского коллегу Башара Асада, чтобы положить конец войне в Сирии.

Турецкий политик, председатель партии "Родина" (Vatan) Догу Перинчек считает начало войны против Сирии "ловушкой", в которую Турцию заманивают Соединенные Штаты и Израиль.