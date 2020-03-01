Турецкий политик считает войну против Сирии

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1 марта 2020, 08:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

фото: pixabay.com

Турецкий политик, председатель партии "Родина" (Vatan) Догу Перинчек считает начало войны против Сирии "ловушкой", в которую Турцию заманивают Соединенные Штаты и Израиль. Лидер турецкой партии Vatan пояснил, что США совместно с Израилем, Грецией и Южным Кипром создали военное партнерство и объявили своей целью Турцию.

"Вовлечение в этот процесс США и НАТО означает, что нас загоняют в ловушку", — заявил Догу Перинчек. По его словам Турция уже поняла, кто ее "настоящие друзья". Перинчек убежден, что "преодоление кризиса вместе с Россией и Ираном — единственный способ".

Ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась после обстрелов турецких войск и правительственных военных САР. По данным властей Турции, в результате атаки со стороны сил сирийской президента Башара Асада погибли более 30 турецких военных, и Анкара провела ответные действия.

В Минобороны РФ заявили, что в Идлибе были убиты турецкие солдаты, которые состояли в террористических группировках, готовящих масштабные атаки на правительственные войска Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 29 февраля заявил, что предложил главе России Владимиру Путину оставить Турцию "один на один" с Башаром Асадом. По словам Эрдогана, сирийский вопрос – это не авантюра и не стремление расширить границы.

Член международного комитета Совфеда Олег Морозов напомнил, что военные армии России находятся в Сирии "основании договора и по приглашению сирийских властей".